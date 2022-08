Instagram e Moda vanno ancora a braccetto: grande attesa per il secondo showcase di CNA

ANCONA- Si svolgerà lunedì 29 agosto alle 18 presso l’area LAB della Campionaria di Senigallia, il secondo showcase di “Instagram Pop”, organizzato da CNA Federmoda Ancona con l’obiettivo di avvicinare le imprese artigiane e commerciali del settore al social che più di tutti è in grado di veicolare un brand e la sua visione.

L’evento sarà introdotto da Gaia Segattini, Presidente CNA Federmoda Ancona, divulgatrice e fashion designer, che da 20 anni si occupa di sostenibilità e made in Italy e che è considerata punto di riferimento per la scena del nuovo artigianato digitale in Italia. Gaia intervisterà gli artigiani eccellenti scelti per questo secondo appuntamento, i quali condivideranno le loro storie imprenditoriali e personali e le loro esperienze su Instagram. L’evento vedrà anche la partecipazione di Emanuele Loiacono, digital strategist e Facebook advertiser di TBI Marketing Digital Agency, che segue tante imprese dei settori food, fashion e travel, e che ci darà degli spunti su come costruire una propria strategia di comunicazione su IG per aumentare la visibilità dell’impresa e raggiungere potenziali clienti.

A seguire saranno presentati 3 casi di altrettanti imprenditori che stanno usando IG con successo per vendere i loro prodotti. Ne parleremo con Olivia Monteforte, artigiana che crea scarpe su misura e accessori ispirati alla personalità di chi dovrà indossarli, dal 2017 nel suo laboratorio atelier a Pesaro e che dalla laurea in Filosofia è diventata shoemaker, lavorando nella modelleria di un calzaturificio in Toscana (www.oliviamonteforte.it); con Paola Brunello, milanese laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, costumista e scenografa che nel 2011 ha creato Rosso Cuore, oggetti da indossare, come la collezione “Nellie around the world” bijoux narrativi per donne audaci, ironiche, coraggiose e curiose (www.rossocuore.it); e con Michela Mandolini grande appassionata di cioccolato, che dopo aver lavorato al fianco di grandi maestri e viaggiato per accrescere la sua conoscenza, assaggiando cacao e cioccolati provenienti da tutto il mondo e scoprendo una nuova dimensione del cioccolato, ha creato il progetto “Brave Beans”, cioccolati non convenzionali (chocolateforfamily.com).