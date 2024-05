Inquinamento atmosferico, a Falconara nuova assemblea di “Fermiamo il disastro ambientale”

FALCONARA MARITTIMA – Un’assemblea pubblica sui temi ambientali. L’iniziativa è dei promotori della campagna "Fermiamo il Disastro Ambientale", che venerdì 10 maggio ore 18, alla Galleria delle Idee di via Bixio 5, zona Galleria, avvieranno una discussione con la ricercatrice e attivista Paola Imperatore, autrice tra l'altro de "Territori in lotta. Capitalismo globale e giustizia ambientale nell’era della crisi climatica", edito da Meltemi 2023. L’evento nello specifico è promosso da Falkatraz onlus, Campagna nazionale per il clima fuori dal fossile e Comitato Mal'aria. Durante la discussione verranno riportati degli aggiornamenti sulle ultime udienze dei due processi che riguardano la raffineria Api di Falconara Marittima e che si tengono nel giorno precedente l'assemblea.

L’incontro sarà anche il momento per promuovere la presenza alla manifestazione di Roma “Territori in cammino”, prevista davanti al Ministero dell'Ambiente il 18 maggio. A proposito della manifestazione, spiegano i promotori della campagna Fermiamo il Disastro Ambientale: «Ondate di calore, siccità, desertificazione del suolo, aumento delle morti per inquinamento atmosferico. Queste sono solo alcune tra le conseguenze della crisi ecologica e climatica cui assistiamo quotidianamente. Tali fenomeni, tuttavia, non sono improvvisi, ma derivano da precise politiche ambientali e da modelli di gestione dei territori che sono stati attuati ignorando gli allarmi e le proteste delle comunità locali. Territori in lotta nasce dal desiderio di interrogare in modo più ampio le dinamiche dei conflitti sociali per riflettere sulla relazione tra crisi eco-climatica, democrazia e capitalismo a partire dal territorio, oggetto e presupposto dei nuovi processi globali di accumulazione e, al contempo, punto privilegiato da cui osservare le forme di resistenza che si danno dentro e contro questo sistema neoliberista».