L'accusa dei Verdi: «Valori di ammoniaca critici emessi dallo stabilimento Fileni»

JESI - «Presso lo stabilimento Fileni di Ripa Bianca (Jesi), una centralina dell’ARPA Lazio, che ne sostituiva una malfunzionante, ha rivelato valori di ammoniaca molto più alti rispetto a quanto registrato precedentemente. Come denunciato dal Comitato per la Vallesina, tali valori critici sono stati perfino oscurati al pubblico, nonostante l’ammoniaca contribuisca notoriamente alla formazione del particolato PM2,5, pericoloso per la salute umana». Lo scrive in una nota il gruppo dei Verdi - provincia di Ancona e il comitato di Jesi.

«La nostra europarlamentare Eleonora Evi ha immediatamente presentato una interrogazione presso la Commissione UE, al fine di verificare se tali valori “possano presentare un pericolo immediato per la salute umana e quindi comportare la sospensione dell'esercizio, e se bisogna procedere ad una nuova Autorizzazione integrata ambientale"» continua la nota.