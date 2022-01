Via Isonzo, bus bloccato per un parcheggio “sportivo”: un altro maxi-ingorgo

Via Isonzo, siamo alle solite. Un altro ingorgo, l’ennesimo degli ultimi mesi visti i tanti lavori per il rifacimento delle facciate dei palazzi che stanno interessando la zona (percorribile a senso unico per larghi tratti), generato oggi (7 gennaio) intorno all’ora di pranzo causando notevoli disagi.

Questa volta la causa risiede in un parcheggio molto “sportivo” da parte di una Fiat Tipo che uscendo ampiamente dalle strisce blu ha impedito per una mezzoretta il passaggio dell’autobus della Conerobus. Solo l’arrivo tardivo del conducente è riuscito a sbloccare la situazione con la pattuglia dei Vigli Urbani, una volta sul posto dopo le varie chiamate, che ha trovato il traffico già ripristinato.