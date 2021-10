Ingegneri o architetti cercasi, il Comune assume: come presentare la domanda

Il Comune di Ancona indice una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione extra dotazione organica full time a tempo determinato (incarico di natura non dirigenziale) fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco attualmente in carica, per l’attuazione del progetto organizzativo della Direzione Manutenzioni.

Si legge nella nota: «Ai candidati sono richiesti: il possesso del diploma di laurea, o laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria o Architettura o titoli equiparati o equipollenti; il possesso di esperienza e specifica professionalità di almeno 3 anni maturata nel campo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nella gestione diretta dei lavori e delle maestranze, in particolare presso le pubbliche amministrazioni per almeno un triennio, anche non continuativo; l'iscrizione al relativo albo professionale; la conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; la conoscenza della lingua inglese».

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno mercoledì 3/11/2021 pena l’esclusione, attraverso una delle seguenti modalità: presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano Terra entrata principale Palazzo Comunale - Largo XXIV Maggio n. 1; apertura al pubblico: lun, mer, ven dalle 9.00 alle 13.00, mar, gio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00); spedita a mezzo raccomandata a/r.; trasmissione a mezzo posta al Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1 60123 Ancona – si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data suddetta e pertanto non fa fede la data del timbro postale di inoltro della domanda; presentata a mezzo di proprio personale ed intestato indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato .