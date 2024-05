Primo week-end di giugno, prove tecniche di estate: le info utili sulle spiagge del capoluogo dorico

ANCONA – Con il primo week-end di Giugno, comincia ad essere più corposo il flusso di persone che, complici le temperature miti, si recano presso le spiagge della città per vivere a pieno la riviera del Conero. Il Comune di Ancona ha così voluto fornire un piccolo vademecum a disposizione dei bagnanti con le informazioni necessarie.

Spiaggia di Portonovo

Da sabato primo giugno torna l’Infopoint presso la piazzetta di Portonovo. Operativo dalle 9 alle 18, fornirà ai turisti e non solo tutte le informazioni utili per vivere a pieno la Riviera del Conero. Rispetto alla stagione balneare 2023, sono rimaste invariate le tariffe per parcheggiare a monte o nei pressi della Baia di Portonovo. Per chi parcheggerà a monte il bus navetta è garantito per questo weekend sabato 1 e domenica 2 giugno dalle 8 alle 20 con tratte ogni 20 minuti circa. Dal 7 giugno al 29 settembre il bus navetta sarà garantito tutti i giorni. Previsto anche da sabato 8 giugno il collegamento tra la Stazione Fs di Ancona e Portonovo con la Linea 94, con orari consultabili sul sito: www.conerobus.it

La navetta è gratuita per tutti coloro che parcheggeranno a monte, il cui tariffario prevede:

Sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 19): € 3

Sosta auto oraria (o frazione di ora): € 0,50

Sosta motocicli (tariffa unica): Gratuita

Sosta camper (tariffa unica): € 5

Sosta in assenza di bus navetta: Gratuita

Sosta Bus turistici: € 15

Per chi arriva con il proprio mezzo sino alla Baia, i parcheggi ‘Lago grande’ e ‘La torre’ prevedono il seguente tariffario:

Sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 18): € 5

Sosta auto oraria (o frazione di ora): € 0,80

Sosta motocicli (tariffa unica): € 2

Sosta camper (tariffa unica): € 9

Sosta veicoli 100% elettrici: gratuita

Spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle

Presso le spiagge libere saranno garantiti i servizi di salvamento e salvataggio in mare, l’assistenza e primo soccorso sanitario, la pulizia delle spiagge e la gestione dei servizi igienico sanitari presenti presso le aree di spiaggia libera nei pressi del lago grande e lungo la spiaggia di Mezzavalle.

Ascensore del Passetto

L’ascensore del Passetto da sabato 1° giugno sarà aperto al pubblico dalle 8 alle 20. Aperture straordinarie sono previste nei giorni dal 29 giugno e 1 settembre (fino alle 24). Eventuali variazioni od integrazioni dell’orario di apertura dell’impianto verranno comunicate tempestivamente.