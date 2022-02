Infermieri in malattia, donazioni di sangue ridotte: «Ma nessuna sospensione»

Infermieri assenti per malattia nei centri trasfusionali, anche in quello di Torrette dove mancano 5 infermieri su 8 totali. L'azienda ospedaliera di Torrette da sapere che si tratta di «un'assenza contemporanea, assolutamente imprevista ed eccezionale». Il tutto in un «periodo, quello pandemico, che mette a dura prova anche gli organici della predetta professionalità».

Continua l'ospedale: «L’attività di donazione non è stata completamente sospesa: sia ieri che oggi le donazioni sono state comunque effettuate, seppur in numero ridotto, presso il Centro trasfusionale di Torrette. L’Azienda e i suoi professionisti si stanno già adoperando per ripristinare l’attività anche nei centri di donazione limitrofi, attraverso ogni azione e adempimento idonei. A tale proposito siamo già in grado di affermare che la seduta di raccolta sangue del 18 febbraio presso il centro di Chiaravalle, precedentemente annullata, sarà effettuata regolarmente».