Incontri per ascoltare i quartieri: le due nuove tappe di sindaco e assessori

ANCONA - Dopo gli incontri di Palombare e Varano (ieri sera, nella foto) il sindaco Valeria Mancinelli e l'amministrazione incontreranno domani, 22 febbraio alle ore 18,00 i residenti del Centro Storico, in particolare la zona di Via Curtatone interessata da importanti interventi di riqualificazione pubblici e privati, e giovedì alle ore 21,00 i residenti di Collemarino. I due appuntamenti rientrano nel ciclo di incontri pubblici denominati “Ascolto, Proposte e Progetti” in programma in questo mese di febbraio.