Il sindaco Daniele Silvetti incontra il console cubano Arasay D'Angelo Pereira: «Dialogo e conoscenza reciproca»

ANCONA - Il sindaco Daniele Silvetti ha ricevuto questa mattina la visita della delegazione cubana, composta dal Console cubano in Roma, Arasay D'Angelo Pereira; Rebeca Del Pilar Rangel, rappresentante della comunità cubana del Lazio; Giusy Tucci, avvocato immigrazione della comunità stranieri e cubani delle Marche e Roma; Marlenys Castillo, rappresentante della comunità cubana nelle Marche oltre ai rappresentanti della Regione Marche. Nel corso dell'incontro è stata espressa volontà di collaborazione per favorire il dialogo e una migliore conoscenza reciproca tra la comunità dorica e quella cubana, presente da tempo anche nella nostra città. Il sindaco Silvetti ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione per una maggiore inclusione e integrazione tra le varie comunità straniere che risiedono in città.