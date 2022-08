Il futuro parla la lingua delle nuove generazioni, Ankon Nostra presenta il coordinamento giovani

ANCONA- Il presidente del neonato Movimento civico ha inaugurato gli incontri pubblici con i cittadini partendo dai giovani e ha presentato il coordinatore del gruppo giovani.

«Ankon nostra è una Associazione viva con un nutrito numero di giovani soci – illustra Daniele Ballanti – e noi Movimento Civico sui giovani puntiamo per portare proposte innovative per il futuro della città. Per questo motivo abbiamo organizzato la prima assemblea pubblica partendo proprio da essi». Il presidente dopo aver illustrato le finalità generali del Movimento ha introdotto il vicepresidente Marco Battino nominato coordinatore del gruppo giovani. Durante l'incontro è stata presentata l'attività dei giovani di Ankon nostra e condivise idee e proposte per la città di Ancona dal punto di vista dei giovani e per i giovani.

«Tra le nostre proposte non solo movida – afferma Marco Battino – ed eventi di vita notturna “diffusi”, cioè distribuiti in vari punti della città, ma anche cultura, imprenditoria, commercio, università, mobilità sostenibile, ambiente e molto altro. Prevediamo incontri con cadenza prefissata per continuare l'ascolto e accogliere proposte da questa parte di popolazione così dinamica e intraprendente perché Ankon nostra Civica Verde e Popolare punta moltissimo sui giovani per risvegliare la nostra città. È necessario anche creare punti di incontro, luoghi di aggregazione per la socialità dei giovani partendo dal presupposto che se vogliamo davvero essere una città universitaria dobbiamo alzare la quantità e la qualità dell’offerta dei servizi ai 15.000 studenti presenti nel territorio che in gran parte tornano nelle loro città il fine settimana».

«Il lunedì ad esempio quasi tutti i locali serali sono chiusi, il centro anche negli altri giorni è deserto – afferma il giovane Jacky Lee Paul - nei quartieri periferici non ci sono più eventi, l’incuria e le erbacce stanno distruggendo una bellissima piazza Piazza Salvo D’Acquisto – fa eco Samuele - dove una volta si tenevano molti spettacoli estivi». «Vorremmo fare un giro con gli amici la sera – prende la parola Emanuela – ma la città chiude presto e non rimane che andarsene a casa». Alice: «Bisognerebbe importare esperienze positive dalle altre città, ad esempio uno spazio dedicato allo studio per studenti e la sera prevedere attività extrauniversitarie, anche eventi semplici come karaoke o spettacoli». «Per me che abito a Varano – dice Serena – è vietato venire in centro o andare al Lazzabaretto perché dopo le 20.00 non ci sono i bus».

Molti si sono presentati alle due ore dell’incontro, ventisei studenti e lavoratori dai 19 ai 30 anni, compresi alcuni anconetani di seconda generazione: «Siamo molto soddisfatti – continua Ballanti – il lavoro fatto questi anni come Associazione ha prodotto frutti. I nostri giovani soci e gli amici che hanno a loro volta portato sono animati dalla voglia di fare, di essere coinvolti nelle decisioni per il loro futuro ed entusiasti dell'ascolto delle loro problematiche e dell’inclusione ricevuta. Come i giovani anche noi siamo preoccupati per il futuro e la sostenibilità, ma ciò non sembra preoccupare chi governa: tagliano alberi e le vie della città diventano bollenti, troppo traffico con TIR e fumi delle navi a ridosso delle case in centro città e però sprecano soldi con operazioni di facciata, tra l’altro, ad alto impatto energetico; questi governanti dalla vecchia mentalità non ci prospettano un bel futuro. Per questo motivo, Ankon nostra Civica Verde e Popolare – conclude Ballanti – da’ voce e la darà sempre più alle persone dalle quali chi governa sta distante, vogliamo più inclusione sociale, affrontare le molte problematiche ed offrire le nostre idee, da cittadini, per dare più speranza per un futuro che sia dei cittadini, non della solita politica che tiene ostaggio Ancona da troppi decenni».