Festa della donna, un'occasione per riflettere sulla violenza di genere

FALCONARA- In occasione della Festa delle Donna, le associazioni Libertas e Anvu organizzano un incontro dal titolo "Codice Rosso e violenza di genere".

«Ogni anno, l'8 Marzo viene ricordato come la giornata per e delle Donne. Il colore giallo fa da padrone e la mimosa la sua massima rappresentazione. Purtroppo, al giallo della mimosa, in questa giornata è un altro colore che diventa protagonista, quello rosso che sta a simboleggiare la violenza sulle donne. A Falconara Marittima, presso la biblioteca Francescana, in questo particolare giorno, si vuole e si deve parlare di questo dramma che sta sempre più diventando piaga sociale. Ed è proprio per la sua attuale drammaticità, che le Associazioni Libertas e ANVU affronteranno il tema, anche alla luce della riforma "Roccella", ma soprattutto parlando del ruolo della Polizia Locale rispetto alla violenza di genere».