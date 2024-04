Tutelare il consumatore anche di fronte a diritti che non sa di avere: se ne parla al Palazzo di Giustizia

ANCONA – Garantire il consumatore anche di fronte a diritti che non immagina di avere. Questo il tema dell’incontro “La tutela del Consumatori” organizzato dal COA di Ancona in collaborazione con la Presidenza del Tribunale di Ancona, in programma venerdì 12 aprile dalle ore 15, al 5° piano del Palazzo di Giustizia. L’appuntamento rientra nel percorso formativo degli avvocati, ma riguarda tutti i cittadini-consumatori e parte da una recente sentenza della Corte di Cassazione sezioni unite 9479/2023 che, rifacendosi ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea, stabilisce che i consumatori devono essere tutelati in qualsiasi momento anche per diritti che non sanno di avere e che potrebbero essere stati lesi con clausole non evidenti.

Dopo i saluti introduttivi della Presidente del Tribunale Edi Ragaglia e del Presidente del COA Ancona Gianni Marasca, il tema sarà illustrato dalla dott.ssa Ilaria Gentile, giudice al Tribunale di Milano presso il quale è già stato sottoscritto un accordo tra magistratura e avvocatura su questo argomento e che potrebbe essere mutuato anche ad Ancona, l’Avv. Francesco Fradeani, docente anche all’Università Roma Tre, e il dott. Andrea Marani, giudice del Tribunale di Ancona. “Il tema è di strettissima attualità – anticipa l’Avv. Marasca – e rivoluziona il rapporto tra il cittadino/persona fisica e il venditore/persona giuridica a partire dal momento in cui si instaura. Nella sintesi occorre verificare se il contratto concluso non contenga clausole abusive per le quali l’acquirente vada tutelato”. “Il diritto – conclude il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona - va garantito sia nel momento in cui si intenta la causa che quando la sentenza va in esecuzione”.