"A piccoli passi campioni nella vita e nello sport": incontro con lo schermidore d'oro Tommaso Marini

ANGELI DI ROSORA - Venerdì 1° marzo 2024 alle ore 18:30 ad Angeli di Rosora, presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado, il campione di scherma Tommaso Marini e la sua preparatrice atletica Annalisa Coltorti, entrambi del Club Scherma di Jesi, incontreranno la cittadinanza per l’incontro “A Piccoli Passi si diventa campioni nella vita e nello sport”. L’iniziativa è proposta dalla Farmacia degli Angeli, che desidera proseguire il percorso iniziato alcuni fa per sensibilizzare la popolazione scolastica e la cittadinanza sui temi della salute e del benessere. Il progetto, dal marzo 2014, è rivolto alla cittadinanza e “a piccoli passi” offre informazioni sanitarie e suggerimenti per uno stile di vita corretto. L’incontro del 1° marzo si rivolge in particolar modo agli adolescenti e ai giovani che potranno ascoltare la testimonianza di un loro coetaneo anconetano che ha raggiunto notevoli risultati nello sport. Marini, nato il 17 aprile 2000, è infatti Campione del mondo di fioretto maschile, la disciplina più diffusa nella scherma. Ai Mondiali di luglio 2023, a Milano, ha conseguito il suo primo oro individuale: un grandissimo traguardo raggiunto con determinazione, sacrificio e impegno e con il sostegno di tutto il Club Scherma Jesi e della sua preparatrice atletica unita allo staff della nazionale.

L’evento si svolge con la collaborazione del comune di Rosora e con il patrocinio di Federfarma, la Federazione nazionale che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. La Farmacia di Angeli, da anni, propone momenti per la popolazione nati con lo scopo di offrire delle occasioni di approfondimento sull’importanza della prevenzione per vivere in salute: si sono alternati medici specialisti ma anche scrittori, sportivi, volontari creando di volta in volta delle serate molto partecipate e coinvolgenti. Per le restrizioni della pandemia, tutto questo si è fermato e l’incontro con il campione Marini rappresenta per la Farmacia una ripartenza con il progetto dedicato al territorio. La dott.ssa Cecilia Possenti si augura che la clientela e la cittadinanza accolgano la proposta come un’occasione di ritrovarsi insieme per ascoltare la testimonianza di un giovanissimo campione che ha coltivato il suo talento nel club Scherma Jesi.