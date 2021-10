Incidenti, l'incontro in Prefettura: Impegno a potenziare illuminazione e videosorveglianza

Questa mattina si è svolto presso la Prefettura di Ancona un incontro per favorire l’applicazione nel capoluogo dell’accordo stipulato il 9 gennaio 2020 tra Ministero dell’Interno e Anci per lo svolgimento dei servizi di polizia stradale in ambito urbano.

All’incontro hanno partecipato il Prefetto Darco Pellos, il Prefetto Vittorio Lapolla, direttore dell’ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, i vertici provinciali delle forze di polizia, il capo compartimento e il dirigente sezione polizia stradale, il sindaco di Ancona, il Comandante della Polizia Locale e un rappresentante dell’Anci nazionale.

Nella riunione, che è la prima di un ciclo programmato che interesserà altri capoluoghi di Regione, sono stati esaminati i risultati del monitoraggio sugli interventi che le forze di polizia e la Polizia locale di Ancona hanno svolto per la rilevazione degli incidenti stradali nelle 24 ore. "Nell'analizzare i dati sull’attività svolta - si legge nella nota - il Prefetto Pellos ha evidenziato l'importante contributo fornito dalla Polizia locale nelle ore diurne mentre per gli incidenti che si verificano nelle ore notturne vi è il prevalente ruolo della polizia stradale".

Ancora nel comunicato si legge: "Dal confronto sono scaturite nuove sinergie tra Amministrazione comunale, Prefettura e Forze di Polizia nonché ipotesi di futura collaborazione ed è stato rinnovato l'impegno incrementare la sicurezza urbana anche con il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione ed un ulteriore possibile incremento della dotazione organica della polizia locale".