Muore durante lo stage, ministro Bianchi: «Vicino alla famiglia, ma non era alternanza scuola-lavoro»

«Tutta la mia vicinanza, da padre, alla famiglia». Lo afferma il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, a Mattino Cinque, all'indomani della morte di uno studente a Serra De' Conti, in provincia di Ancona.

Fatti drammatici «che non devono capitare più, così come non si possono più avere mille morti l'anno sul lavoro nel nostro Paese. Il nostro obiettivo è zero», ha continuato il ministro precisando che il ragazzo morto ieri non stava facendo «alternanza scuola-lavoro» ma «un percorso di formazione professionale triennale». A riportare le parole del ministro l'agenzia di stampa Adnkronos.