Alta moda, c’è design di classe in città: inaugurato “madeintomboy” in pieno centro

SENIGALLIA- La città della Spiaggia di Velluto si arricchisce di un'altra stella, ma questa volta non si parla di cucina ma di moda, anzi alta moda. Si tratta del marchio “ madeintomboy” ideato da uno staff di designer di grande talento ed esperienza, capitanati da Luca Bucari, designer e stilista che spazia dal fashion al design. Il brand, giovane e sofisticato, è venuto alla luce nel 2015 e racconta l'amore e la passione per il denim nella sua versione nera, che vuole rappresentare il prezioso risultato di un lavoro attento alla ricerca della perfezione. Precisione unica delle linee ed eccellente vestibilità, ricerca accurata e attenzione ai dettagli e femminilità, che sono poi i valori principali della reputazione del marchio. I suoi pantaloni, le sue giacche e i suoi top si ispirano all'universo streetwear degli anni '70 e '80. Totalmente Made in Italy, con grande presenza di produttori della Regione Marche, il marchio, fa della scelta dei migliori materiali una prerogativa fondamentale del proprio stile.

«Questo è il primo store monomarca del nostro marchio aperto all’interno di un progetto che prevede l’apertura di almeno dieci punti vendita nel mondo nei prossimi due anni – a parlare è Luca Bucari, stilista del brand - L’idea del negozio è quella di coniugare moda, arte e design, che non a caso formano la parola made. Quindi prevediamo sia per il negozio senigalliese che per le altre aperture esposizioni d’arte, in tutte le sue forme, sia collaborazioni con altri designer per gli arredamenti. E’ una sfida importante, ma ci crediamo fortemente. Ci supporta in questa scelta il nostro territorio, che ci permette di avere collaborazioni di fiducia, prodotti eccellenti, ed una qualità dei rapporti umani di alto valore. La nostra filosofia stilistica è quella di fare una moda senza tempo, dettata dallo stile ma non dai trend del momento»