Un giro in moto per ricordare un "fratello" scomparso e fare beneficenza: motori accesi per il Memorial Run

SENIGALLIA- Un run di moto organizzato dai Balck Devils MC Chapter East Coast per ricordare Leonardo Salamida, «un fratello» scomparso nel 2019 a soli 29 anni. Il memorial per Leo, giunto alla terza edizione, è in programma domani, sabato 11 maggio, e come sempre sarà l’occasione anche per fare beneficenza. L’intero ricavato dell’evento, infatti, sarà devoluto all’Associazione Anita ODV, il canile a Falconara Marittima dove Leonardo aveva preso un cane. Il motoraduno è aperto a tutti i motociclisti. Il ritrovo è alle ore 15:00 nel parcheggio di fronte alla Rotonda, una volta terminate le iscrizioni, alle 15:45 inizierà il giro in moto che porterà i bikers prima al cimitero di Ostra per salutare Leo, poi nell’hinterland di Senigallia. Intorno alle 18:30 l’appuntamento si sposta al Devils Garage, la club house dei Balck Devils MC chapter East Coast in via Guidi, per la cena e concerti live. L’evento è patrocinato dal Comune di Senigallia.