Parte "In bocca al luppolo" con la cotta natalizia

Nella mattinata di domenica 28 novembre è partito il Natale del Festival delle birre artigianali e agricole “In bocca al luppolo – 5° edizione”, con la collaborazione della CCIAA delle Marche, Slow Food condotta di Ancona e comune di Ancona. Ieri presso la sede CNA Filippo Olmeda ha condotto il laboratorio di cotta pratica di birra per aspiranti home brewing. Nove i partecipanti al laboratorio che hanno assistito alla presentazione pratica.

Il Natale di “In bocca al luppolo” continua con altre due iniziative: fino al 2 di dicembre sarà possibile prenotare sul sito di progetto i pacchi di Natale di In bocca al luppolo. 15 bottiglie di birra di 5 birrifici artigianali, 15 bottiglie tutte diverse tra loro, per assaporare tutte le tonalità della birra marchigiana doc. Inoltre, in omaggio una serie di prodotti tipici del nostro territorio.

Dall’8 al 24 dicembre, presso i 10 punti aderenti al progetto (vedi sito web www.inboccaalluppolo.com) per i clienti fidelizzati sarà possibile riceve in omaggio una delle bottiglie di birra con la ricetta di Alessandro Rossi e Donato Graziano di Vallefoglia, vincitrici del primo concorso di home brewing del Festival.