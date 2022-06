C'è ancora spazio per i giovani, la ricetta di Timeless: «Ancona risponde se stimolata, serve portare novità»

ANCONA- Un brand che sta diventando punto di riferimento per tanti giovani anconetani. Timeless, da cui è nato il Timeless Area Concept Store di corso Stamira, festeggia un anno di attività e con l’occasione può tirare le somme di ciò che è stato e ciò che sarà improntando la sua analisi soprattutto sulle risposte che Ancona e i suoi ragazzi hanno saputo dare:

«Questa città risponde se viene stimolata e nel modo giusto e sta a noi giovani portare novità, fino adesso le cose stanno andando a gonfie vele non possiamo che augurarci che sia così anche in futuro – ha spiegato Francesco Caiazza, ideatore del brand insieme ai fratelli Federico e Mattia Orciani – Abbiamo cominciato consegnando capi di abbigliamento in spiaggia a Portonovo, oggi dopo duro lavoro siamo arrivati in Salento, a San Benedetto del Tronto. Il nostro store è diventato un punto di ritrovo per Ancona sia in termini di negozio d’abbigliamento e sia di tempo libero per tutti i gusti. Mentre si acquista un vestito, un paio di scarpe o un cappellino si può pensare di fare apertivo o di ascoltare buona musica. Allo stesso modo c'è chi studia, chi chiacchiera, chi aspetta una serata. Non manca nulla all'interno dello stesso luogo E’ proprio questa la novità che abbiamo proposto, una novità che gli anconetani hanno recepito, apprezzato e sostenuto».

Dal sogno si è passato alla realtà molto presto, non dimenticando ciò che i ragazzi chiedono alla movida: «Stasera festeggeremo, sarà come tutte le volte, con il solito entusiasmo – conclude Caiazza – Vediamo entusiasmo, non è tutto da buttare. Le novità fanno bene, la movida può essere rilanciata dai giovani e dalle loro iniziative. Cosa c’è dietro tutto questo? Sudore, amicizia e tanta voglia di crescere e fare del bene alla nostra città e ai suoi giovani».