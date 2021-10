Impianti sportivi di Torrette: al traguardo i lavori di riqualificazione

Quasi ultimati i lavori che riguardano gli impianti sportivi di Torrette. L'amministrazione ha impegnato 100 mila euro a fondo perduto, a cui si aggiungerà il contributo di gestione annua. A Torrette si avrà una vera e propria cittadella sportiva, con la possibilità di praticare molte discipline: il calcio a 11 nel campo in erba sintetica, il calcio a 5, il calciotto, le attività giovanili, una palestra per la boxe, un campo da paddle.

A confermare la notizia dei lavori in fase di ultimazione è lo steso sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, che sulla sua pagina Facebook scrive: «Campo da calcio in sintetico, calcetto, calciotto, palestra per la boxe, struttura per il paddle. Il Comune ci ha messo 100mila euro ed il contributo per la gestione, il privato ha fatto la sua parte, i ragazzi di Torrette e di tutta Ancona ci mettono la passione».

«Il Comune di Ancona – afferma il sindaco – da sempre riserva una attenzione particolare agli impianti sportivi. E' importante che queste strutture siano diffuse sul territorio e funzionino bene, perché sono di fondamentale importanza per la crescita dei giovani e, più in particolare, dei settori giovanili delle diverse discipline».

«Sarà dunque – spiega l'assessore allo Sport Andrea Guidotti - una struttura multidisciplinare per i tanti giovani del quartiere e di tutta la città, che potranno usufruire di questo meraviglioso impianto, ottimamente gestito da Davide Urbinati e dal suo staff, che nel giro di qualche settimana sarà completamente terminato. Ancora una volta l'impiantistica sportiva viene tirata a lucido e siamo molto fieri e orgogliosi di tutto questo».