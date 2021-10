“Stadio Giuliani”, entro fine mese struttura in piena operatività: la gioia della GLS Dorica

Il nuovo stadio Giuliani, lo storico impianto torrettano che ha visto passare generazioni e generazioni di atleti e di giovani, è pronto a riaprire i battenti. L’opera di ammodernamento sta per volgere al termine con piena soddisfazione sia della Gls Dorica – società che ne detiene la gestione – sia dei tantissimi tesserati che torneranno a casa dopo alcuni mesi “itineranti” in varie strutture. Soddisfazione anche per i Portuali Ancona, club dorico che milita in Promozione, che battezzerà il suo nuovo campo per le sfide casalinghe. Insieme ai rimodernati manti sintetici di calcio a 7 e calcio a 11, sorgerà nella medesima struttura anche un campo da padel e un ring da pugilato che sarà coperto per consentire anche d’inverno lo svolgimento dell’attività invernale:

«Siamo tutti entusiasti per i nostri piccoli atleti che dopo un periodo itinerante torneranno sul proprio campo – ha confessato David Urbinati, baluardo dirigenziale della GLS Dorica – Con l’occasione vogliamo ringraziare tutte le famiglie dei tesserati che hanno fatto tanti sacrifici credendo in noi e nel nostro progetto. Grazie anche alle società che ci hanno ospitato come Falconarese, Giovane Offagna, Candia e Ponterosso. Non vediamo l’ora di abbracciare i giovani e i nostri fratelli dei Portuali che potremo tifare da molto vicino».

La struttura sarà in piena operatività entro la fine del mese di ottobre, probabilmente anche qualche giorno prima, non appena saranno ultimate le migliorie conclusive. Il manto e la sabbia sono stati già posizionati. E’ in via di completamento il riempitivo (i gommini) e da ultimo dovranno compiersi gli step riguardanti il montaggio delle porte e delle panchine (già assemblate) da collocare nelle lastre di cemento.