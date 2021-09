Torrette, i lavori proseguono spediti: il nuovo campo “Giuliani” pronto a rinascere

Proseguono spediti i lavori al “Giuliani” di Torrette con lo storico campo sportivo del quartiere anconetano che potrebbe essere consegnato nella sua nuova veste (seppur ancora parziale) già entro fine mese. Il progetto, oltre ad un sintetico da calcio a 11 di ultima generazione, prevede anche il rifacimento del campo da calcio a 8 e l’allestimento di un nascituro campo da padel, sport sempre più in voga tra i giovani e meno giovani.

La Gls Dorica, insieme a Non solo sport srls e Venturelli Romolo sr, si è aggiudicata il bando per realizzare il tutto. In sede di delibera, inoltre, la Giunta aveva deliberato un contributo di gestione di 3050 euro l’anno e un contributo in conto capitale di 100mila euro. Nel corso della stagione, oltre ai tanti giovani che da anni frequentano l’impianto, giocheranno le proprie partite casalinghe nel nuovo e rinnovato Giuliani i Portuali Calcio Ancona che esordiranno di fatto nel campionato di Promozione marchigiana. Portuali che, a inizio estate, sono stati protagonisti di una collaborazione sportiva con la GLS Dorica soprattutto in chiave giovanile.