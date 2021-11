La differenziata straripa, i cartoni invadono il marciapiede: la mini discarica è servita

Mucchi di buste della spazzatura strabordanti fanno capolino dalle pattumiere. Oggetti vari come vecchie coperte e un borsone sono accatastati vicino ai bidoni della differenziata mentre pezzi di cartone invadono il marciapiede. Il risultato è uno scenario degradante nel cuore della città dorica. La foto è stata scattata questa mattina (venerdì 5 novembre) in via Rismondo, in pieno quartiere Adriatico.

Accanto ai bidoni della raccolta differenziata, di quelli con il sistema di chiusura che impedisce l'apertura a persone non autorizzate, fino a questa mattina si potevano scorgere cumuli di immondizia abbandonata a terra. Le buste potrebbero essere state lasciate da persone di passaggio sulla via, che quindi sono sprovviste della chiave di apertura dei bidoni destinata solo ai residenti della zona.