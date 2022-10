Bivacchi di richiedenti asilo in giro per la città: cosa sta succedendo ad Ancona? Viaggio nell'accoglienza "bloccata"

ANCONA - Richiedenti asilo accampati sotto la Questura, al Passetto o alla stazione marittima. Il sindaco Valeria Mancinelli non usa mezzi termini: «Il nostro sistema di accoglienza temporanea non funziona più, è ingolfato». Lo ha specificato oggi in consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione del consigliere Francesco Rubini (Altra Idea di Città).

Troppa richiesta, pochi immobili

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone che aspettano di poter iniziare (o attendono la risposta) l'iter di richiesta di asilo politico. «Se arriva un numero significativo di persone in modo non controllato, non programmato né programmabile, l’accoglienza transitoria è ingestibile» ha spiegato il sindaco. Comune, Prefettura e organizzazioni del terzo settore se ne occupano, ma il problema è a monte: per l’accoglienza il Comune e la Prefettura sono autorizzati e finanziati dal Governo ma, secondo quanto spiegato dal sindaco, il Comune ha già esaurito sia i 68 posti per adulti e i 52 per minori non accompagnati messi a disposizione con il SAI (Sistema Accoglienza Integrazione). Occupati anche tutti i 40 alloggi temporanei (compresi quelli disponibili per l’inverno) in dotazione al Comune stesso. Detto in breve: «Non c’è un posto libero» specifica la Mancinelli.

E la Prefettura?

Per quanto riguarda la Prefettura, è sempre il sindaco a spiegare che: «non riesce a trovare ad Ancona o provincia gli appartamenti o le strutture residenziali disponibili». La Mancinelli ha osservato anche che l’ambito sociale di Jesi ha ottenuto ulteriori 160 posti per l’accoglienza: «Ma non riesce ad attivarli, seppure già finanziati, perché non trova appartamenti o strutture da prendere in locazione, neppure negli altri comuni della Vallesina».