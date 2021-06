Illuminazione, nuovi punti luce nei pressi della Stazione

Nell’area di via Rossi, all’incrocio con Corso Carlo Alberto, saranno installati cinque nuovi punti luce per migliorare l’illuminazione della zona. La conferma è arrivata dall’assessore Foresi

Per rispondere ad una esigenza manifestata dai cittadini della zona, l'Amministrazione ha provveduto ad installare cinque nuovi punti luce nell'area di via Rossi/incrocio con Corso Carlo Alberto. La via era rimasta con poca illuminazione dopo la chiusura di un park in zona.

«Con questo intervento abbiamo dato risposta concreta ai residenti, soprattutto per quanto riguarda la percezione della sicurezza». Ha precisato l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi.