La storia di Ilaria e Raffaele, dal Nord Italia alle Marche per diventare panettieri "eroici"

La storia di Terraprospera è anche una storia urbanistica. “In questo paese praticamente non c’è una piazza. L’unica che si può definire così in realtà è il parcheggio davanti al supermercato. Dopo questi pochi anni di lavoro mi rendo conto che la piazza l’abbiamo creata noi, grazie al pane”. Ilaria Santandrea, biellese, e Raffaele Pozzi, comasco, se ne stavano al Nord a fare tutt’altro. Dopodiché si sono conosciuti e hanno capito di avere la stessa visione: fare qualcosa per valorizzare le aree interne d’Italia. La scelta di Loro Piceno nelle Marche è stata abbastanza consequenziale (“è questa terra che ha scelto noi”) e a partire dal 2016, dopo il grande terremoto, hanno iniziato a frequentare assiduamente l’area.

Come nasce il progetto Terraprospera a Loro Piceno

Affittano una casa in montagna con un antico forno del Cinquecento. Poi iniziano a coltivare qualche ettaro di grano facendosi i loro semi di miscuglio evolutivo di antiche varietà, ovvero frumento di tante tipologie diverse mescolato insieme in maniera meticcia, in modo che nel campo una specie aiuti l’altra contro parassiti o stagioni avverse. Hanno utilizzato le loro prime pagnotte come strumento di scambio per acquisire relazioni, competenze, consigli. E per fare comunità convincendo i vicini dello spessore della loro visione.

La riapertura del forno storico di Loro Piceno

La svolta alla fine del 2019 quando prendono in gestione una storica panetteria comunale nel borgo di Loro Piceno, con tanto di imponente forno in terra cruda dell’Ottocento: era chiusa da decenni e custodiva mille ricordi del paese giusto alle pendici del maestoso Castello. Nasce loro figlio Levante, dopo qualche mese scoppia la pandemia, ma nonostante tutto il progetto di Terraprospera va avanti e prosegue a svilupparsi su due fronti: quello della vendita di pane nel forno del paese, e quello agricolo fuori dal borgo nei campi gestiti da Ilaria e Raffaele che aumentano sempre di più e coprono tutto il fabbisogno del panificio.

