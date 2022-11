Mercante di Venezia, applausi a scena aperta per lo Shylock di Branciaroli

ANCONA - Applausi a scena aperta per Il mercante di Venezia del regista Paolo Valerio con Franco Branciaroli a interpretare uno Shylock da comprendere nel dolore e nel sentimento di rivalsa che lo animano e che, trasformati in cieca vendetta, lo porteranno alla disfatta. Ebreo, usuraio, maltrattato e additato “cane infedele” dai mercanti della Serenissima, viene chiamato proprio da uno di loro, Antonio, garante dello scialacquatore Bassanio a caccia di dote. Se la somma non sarà restituita, egli pretenderà una libbra della carne del nemico, tagliata vicino al cuore. A scadenza non evasa Shylock porterà Antonio a giudizio e, furibondo per quanto patito da sempre e per una figlia in amorosa fuga con uno dei cristiani, sordo a ogni proposta di accomodamento, cercherà di ottenere la spietata obbligazione convinto che, pugnale sulla mano destra e bilancia a sinistra come un arcangelo Michele, quella sia vera giustizia.

Branciaroli, che a fine spettacolo, tolti gli abiti di scena, ha incontrato il pubblico nel foyer e ha firmato autografi sul suo libro “La carne tonda”, è uno Schylock affascinante che divide la platea nel sentimento, tra chi prova compassione e chi invece sorride alle sue sventure, e la rende unanime nel più fragoroso e sentito applauso della serata. L’hanno definita, a buon ragione, “una prova magistrale”. Suggestiva anche la scenografia tra la solare Belmonte e la cupa Venezia. Da vedere. Cosa che potrete fare sia stasera, inizio spettacolo alle 20.45, sia domenica alle 16.30.