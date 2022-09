Festa grande per la cooperativa scout: inaugurata la nuova sede

ANCONA - Sabato 24 settembre in Via Strada Vecchia del Pinocchio è stata inaugurata la nuova sede della cooperativa scout Il Castoro. Con la presenza di oltre 100 scout, vecchi scout, famiglie, l’assistente regionale don Fausto Focosi ha benedetto i nuovi locali pregando e riflettendo su un brano del Vangelo riguardante il servizio agli altri.

Il Presidente Roberto Battistini ha ricordato il percorso dei 50 anni trascorsi e come tutto sia stato possibile grazie alla intuizione ed abnegazione di capi storici dello scoutismo marchigiano, Giorgio Brandi e Livio Fraboni e l’impegno di tanti scout tra cui spicca la figura di Franco Panariello. «L’avventura continua con l’obiettivo di poter essere uno strumento valido per le famiglie e gli scout delle Marche e un supporto alla associazione Agesci» scrive la cooperativa. La responsabile regionale Agesci Marche Laura Barchiesi ha richiamato i valori dello scautismo nell’educazione dei ragazzi e poi l’assessore Stefano Foresi ha portato il saluto e l’augurio della amministrazione comunale ribadendo la validità dello scoutismo e la bontà dell’iniziativa». «L'altro giorno ho partecipato all'inaugurazione del Castoro che dopo tanti anni si è spostato. Negozio importate che ha vestito da scout e non solo intere generazioni di anconetani. Buona strada» ha commentato il consigliere comunale Pd Susanna Dini, presente all'inaugurazione.