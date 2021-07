Igea Digital Bank festeggia un anno: un premio in ricordo di Claudio Albonetti

Igea Digital Bank, la cui direzione digitale è ad Ancona, festeggia il primo anno di attività. Una serata per celebrare il traguado. «Hanno partecipato - si legge nella nota - i più importanti aggregatori di impresa e partner tecnologici dell’Istituto Bancario. Ospiti d’eccezione della serata tenutasi presso il Casa Mia On the Beach di Civitanova Marche, i rappresentanti delle Associazioni di categoria e dei Confidi che si sono maggiormente distinti per il valore aggiunto apportato in Igea Digital Bank: tra loro anche presenze del territorio, il Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli, Irene Mancinelli, direttore della sede di fermo del Confidi UNI.CO, Massimiliano Moriconi, direttore sede UNI.CO Macerata, Emanuela D’Angelo, direttore generale di Confidicoop Marche, e molti altri ancora. Tra gli sponsor della serata anche la cantina Stefano Antonucci, partner dell’iniziativa Ggf Group, Infocert, Crif, Mobilesoft, Cedac Software e Spf».

Il premio per il miglior Confidi è andato a Confeserfidi ed è stato istituito anche un premio in ricordo di Claudio Albonetti, «per rendere omaggio alla memoria di una delle figure di maggior rilievo del mondo della rappresentanza imprenditoriale marchigiana, già presidente della Cooperativa di Garanzia Fimcost di Confesercenti e imprenditore impegnato in prima linea per sostenere il turismo locale. Forti dell’esperienza sul campo maturata in questo anno difficile a supporto dell’economia territoriale, Igea Digital Bank ora si proietta verso il futuro, con fiducia e voglia di innovare, affinché la digitalizzazione possa essere sempre più uno strumento di semplificazione del rapporto banca-cliente e un driver di sviluppo delle attività bancarie e d’impresa locali».