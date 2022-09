"Idee in ordine", gli ingegneri incontrano gli aspiranti parlamentari

ANCONA - Gli ingegneri dorici, in vista della chiamata alle urne del prossimo 25 settembre, hanno organizzato il format: “Le idee in Ordine” un tavolo di confronto sui programmi dei candidati chiamati a sfidarsi alle imminenti consultazioni popolari per il rinnovo del Parlamento. L’iniziativa si svolgerà venerdì 16 settembre dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, in Via Schiavoni, snc – Località Baraccola Sud – ad Ancona.

All’incontro parteciperanno tutti gli aspiranti all’aggiudicazione del collegio uninominale 3 (Ancona) alla Camera e del Collegio uninominale 1 (Marche Nord) al Senato. Durante l’incontro saranno sottoposte tre domande a ciascun candidato, che avrà a disposizione un tempo prestabilito scandito da un countdown. La successione delle esposizioni verrà di volta in volta sorteggiata per evitare un’arbitraria sequenza degli interventi. Nel novero dei contenuti da affrontare, è possibile menzionare, tra gli altri, le misure per il potenziamento infrastrutturale della Regione, la valorizzazione del ruolo dell’ingegnere al tempo del PNRR, la transizione marchigiana verso nuovi paradigmi di eco-sostenibilità. «Abbiamo voluto realizzare una sorta di tribuna elettorale che fosse focalizzata sui temi di maggiore interesse per la nostra professione, da sempre orientata a valutare le progettualità collettive in una logica di sistema e in termini di concretezza ed affidabilità», spiega Stefano Capannelli, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona.