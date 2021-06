Numeri fuori controllo e parcheggi esauriti, così I-beach sta facendo flop a Portonovo

Non mancano le lamentele in queste prime settimane dell’estate 2021 per quel che concerne l’app I-beach per la prenotazione delle spiagge libere. Il malcontento si sta concentrando perlopiù nella tratta Portonovo-Mezzavalle laddove i disguidi sul corretto utilizzo sembrano all’ordine del giorno. Nei weekend interessati sono stati molteplici i problemi riscontrati, dal pienone non corrispondente al numero delle prenotazioni fino agli esigui controlli sulle spiagge passando, talvolta, per il sold out dei parcheggi che ha costretto molti bagnanti – provvisti regolarmente di prenotazione – a tornare a casa.

Sui social non mancano le proteste e riguardano proprio gli aspetti appena enunciati: «A Portonovo si pretende la prenotazione – scrive un utente – ma poi non si trovano parcheggi dalle 6,45 della mattina. Non si può avere una gestione di questo genere». A rincarare la dose una serie di altri commenti che grossomodo, cambiando le parole, ripropongono tra loro gli stessi concetti: «Noi veniamo costantemente controllati mentre chi staziona intorno a noi fa come vuole». E ancora: «I proprietari degli ombrelloni piantati a Mezzavalle erano tutti in acqua al momento delle verifiche, è evidente che siano sprovvisti di prenotazione». E, ad onor del vero, il parcheggio delle auto di Mezzavalle nella giornata di domenica risultava esaurito già dalle prime ore del mattino.

In attesa di una risposta ufficiale da parte del Comune, la Polizia Municipale è stata costretta agli straordinari. Diverse le multe stanziate nel weekend dal valore di 29,00 ciascuna che sono andate ad aggiungersi ad un vero e proprio compito di monitoraggio del traffico a causa delle lunghe code che si sono venute inevitabilmente a creare.