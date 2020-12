Hotel Federico II, al via il tavolo regionale per la gestione della crisi

In merito alla vertenza dell'hotel Federico II di Jesi oggi prende il via il tavolo regionale per la gestione della crisi della società. A comunicarlo è la Filcams Cgil con un comunicato. «Si è tenuto - si legge nella nota - l'incontro questa mattina in Regione tra Filcams Cgil, l’assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi, Confindustria e il liquidatore della società».

«La Regione ha assicurato l’impegno per una gestione condivisa della vertenza – fa sapere Carlo Cotichelli, segretario provinciale Filcams Cgil Ancona – questo significa il ricorso agli ammortizzatori sociali per i 50 dipendenti dell’azienda e la possibilità d’ individuare tutte le soluzioni per limitare l’impatto occupazionale». Considerando quanto emerso, la Filcams Cgil di Ancona ha deciso di annullare il presidio in programma il 28 dicembre sotto la sede della Regione anche in attesa del prossimo incontro che si terrà l’11 gennaio.