Il cuore grande dei Tamberi: ospitata una famiglia ucraina

ANCONA- La solidarietà e l’aiuto passano dai piccoli grandi gesti. E così Marco Tamberi, padre del campione olimpico Gianmarco fresco della medaglia di bronzo nel salto in alto nei Mondiali di Belgrado che si sono disputati di recente, si è reso protagonista di una bellissima iniziativa. In un proprio appartamento ad Ancona, i Tamberi stanno ospitando un’intera famiglia ucraina proveniente dalle zone del conflitto.

La stessa cosa farà “Gimbo” che, rispondendo presente alla chiamata dei colleghi ucraini Bondarenko e Protsenko, si sta preparando ad accogliere delle persone in fuga per offrire sostegno e ospitalità. Da non dimenticare il bellissimo gesto durante la finale di domenica scorsa (20 marzo) in cui sulla propria spalla aveva dipinto una bandiera dell’Ucraina e i nomi dei due saltatori assenti per via del conflitto.