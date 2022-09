GdF, il Tenente Melasecca subentra a Marchetti: ha ricoperto incarichi importanti in varie parti di Italia

ANCONA- Il Tenente Colonnello Silvano Melasecca è il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, posto alle dipendenze del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, in sostituzione del Tenente Colonnello Fabrizio Marchetti. Quest'ultimo, dopo tre anni di intenso servizio ad Ancona, si accinge ad assumere un nuovo incarico presso il Comando Provinciale di Perugia. A comunicarlo è stato lo stessa Guardia di Finanza con una nota emessa questa mattina, 6 settembre.

Melasecca, nato ad Atessa (CH) risiede a San Benedetto del Tronto, quarantanovenne, coniugato con due figlie, è laureato in Giurisprudenza, in Scienze della sicurezza economico finanziaria e Scienze Politiche. Dopo la frequenza del corso di Accademia nel quinquennio 1996 - 2001, ha ricoperto numerosi incarichi in varie regioni, tra cui quello di Comandante della Tenenza di Pinerolo, Comandante della Compagnia di San Benedetto del Tronto, ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pescara e Comandante del Nucleo Pef di Teramo. Nell’ultimo anno ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni presso il Comando Provinciale di Ancona.