Piccole imprese della moda più sostenibili con il progetto SGR Efficienza Energetica

OSIMO- Il Gruppo SGR, di cui fanno parte nelle Marche Astea Energia di Osimo e Ferraioli di Ancona, attraverso il progetto SGR Efficienza Energetica (www.sgrefficienzaenergetica.it), brand sotto cui operano tutte le società del Gruppo specializzate nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative, sicure ed efficienti per il risparmio energetico, è stato scelto da Brunello Cucinelli Spa e BNL BNP Paribas come general contractor nell’ambito del progetto “Abbellimento dei luoghi di lavoro” delle piccole imprese artigiane che collaborano con la Casa di Moda di Solomeo. Il progetto mira a rendere più sostenibili le attività produttive dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo motivo, le imprese artigiane che ne faranno richiesta, potranno ricevere un supporto per adeguare i propri spazi lavorativi agli standard più elevati di sicurezza, comfort, edilizia green ed efficienza energetica. In particolare, SGR Efficienza Energetica si occuperà della progettazione e della realizzazione delle opere edili ed impiantistiche, mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza nel campo dell’efficienza energetica e della transizione energetica per fornire alle piccole imprese artigiane coinvolte le soluzioni tecniche più adatte a realizzare gli interventi auspicati. Il progetto rientra nel “Programma Sviluppo Eccellenze del Made in Italy” di BNL BNP Paribas, una iniziativa che vuole creare valore sociale e ambientale sul territorio, accompagnando la crescita delle imprese italiane che si contraddistinguono per qualità, innovazione e sostenibilità. Gli stessi valori sono condivisi anche da SGR Efficienza Energetica, che propone soluzioni energetiche efficienti e rispettose dell’ambiente, a beneficio delle comunità locali.