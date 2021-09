Grotte di Frasassi, record di visite: «125mila in due mesi, non accadeva da 19 anni»

Boom di visite alle grotte di Frasassi. Agosto è sempre stato il mese top per le Grotte di Frasassi ma quest'anno, nel bimestre luglio/agosto, si è arrivati al record di 125mila visitatori. Il numero più alto da ben 19 anni. «Dobbiamo tenere conto che ci troviamo ancora nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria segnata dalla pandemia - precisa il vicepresidente del Consorzio Frasassi, Lorenzo Burzacca - e che l’introduzione del green pass per i visitatori ha sicuramente inciso. Ma nonostante tutto siamo riusciti ad afferrare un obiettivo ambizioso ed importante. Questo perché sono state effettuate delle scelte di marketing mirate a consolidare il brand delle Grotte su tutto il panorama nazionale ed internazionale. Un lungo percorso inaugurato lo scorso dicembre con l’evento che ha visto il Maestro Andrea Bocelli esibirsi all’interno della Sala Abisso Ancona. Proseguito, poi, con il passaggio a Genga della tappa del Giro d’Italia. E giunto fino ad oggi con la partecipazione de Il Volo al cortometraggio di Vittorio Storaro dedicato ad Ennio Morricone e interamente girato dentro le Grotte di Frasassi».

Il cortometraggio verrà proiettato per intero e in anteprima nazionale. Il grande omaggio del regista Premio Oscar Vittorio Storaro ad Ennio Morricone, con il Volo nel suggestivo scenario delle Grotte di Frasassi, sarà presentato lunedì sera a Venezia al Filming Italy Best Movie Award davanti ad un pubblico d’eccezione. «E’ un ulteriore attestato e riconoscimento di un ruolo di spessore che Frasassi ricopre a livello nazionale ed internazionale - commenta il sindaco di Genga, l’avvocato Marco Filipponi - il connubio espresso da figure di primo livello in ambito artistico e culturale quali il regista Storaro, il trio de Il Volo e una location unica come le Grotte di Frasassi, riassume in sé l’essenza delle eccellenze italiane che fungono da richiamo per il grande pubblico. Siamo onorati di essere stati compresi in questo progetto che vuole essere un grande omaggio alla figura di Ennio Morricone, compositore e genio che ha portato il nome dell’Italia nelle sfere più alte della cinematografia mondiale».

Il prossimo 25 settembre si celebrerà il cinquantesimo anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi. La giornata si aprirà con un primo momento di accoglienza riservata alle autorità nazionali, regionali e locali, e proseguirà con una cerimonia ad invito nel pieno rispetto delle normative vigenti anti Covid.