Alla scoperta delle Grotte (gratis) con l'associazione Alzheimer Marche

Appuntamento il 21 settembre alle h 9:30 alla biglietteria delle Grotte di Frasassi riservato a persone affette da patologia di Alzheimer accompagnate da un caregiver per partire insieme in un emozionante viaggio nella meraviglia. Questa l’attività pensata in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer e realizzata dall’Associazione Alzheimer Marche in collaborazione con il Consorzio Frasassi, il Comune di Genga, ASP Ambito 9, Ambito 10 e Unione Montana dell’Esino-Frasassi. Sarete accolti da volontari e psicologhe che daranno inizio a questo indimenticabile viaggio con un’attività di stimolazione cognitiva nella zona adiacente la biglietteria. A seguire la navetta vi condurrà all’ingresso delle grotte dove, dopo aver percorso un breve cammino, si aprirà una porta magica che mostrerà le meraviglie del sottosuolo. Le grotte di Frasassi, bellezza inestimabile del nostro territorio, vi ospiteranno riempiendo di meraviglia e stupore i vostri occhi. La guida vi accompagnerà lungo il percorso nella sala Abisso Ancona fino al punto dove le grotte sono state scoperte descrivendo lo stupore provato da chi per la prima volta ha potuto godere di tanta bellezza.

«Nell’ottica di sensibilizzare la popolazione, mantenere le abilità e stimolare le competenze residue, promuovere l’attività fisica e sviluppare uno stile di invecchiamento attivo si è pensato alla visita guidata alle Grotte di Frasassi: una bellezza del nostro territorio – dice Sara Secondini, Presidente dell’Associazione Alzheimer Marche. “Ringraziamo il Consorzio Frasassi ed il Comune di Genga per aver reso possibile la partecipazione a questo evento a titolo completamente gratuito ed auspichiamo di poter replicare questo appuntamento ogni anno in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer». L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti e per partecipare è obbligatorio esibire il Green Pass. Il numero da contattare per la prenotazione è 371/3215869 o tramite mail a info@alzheimermarche.it