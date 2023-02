Tragedia in autostrada, la Cgil chiede chiarezza e sicurezza: «Aumentare i controlli sulle ore di guida»

GROTTAMMARE - Incidente mortale di Grottammare, la Filt Cgil chiede chiarezza e sicurezza. «Crediamo che, se è vero che i lavoratori debbano essere messi nelle condizioni di sapere percepire il rischio, lo é altresì il concetto che la organizzazione del lavoro non può essere approssimativa ma improntata alla sicurezza. Purtroppo l'ennesimo incidente stradale di ieri ha disatteso nuovamente tutti i buoni propositi» si legge in una nota.

«Da troppo tempo l'organizzazione sindacale di categoria denuncia la vera e propria emergenza sicurezza non solo dei camionisti sulle strade italiane, ma anche della cittadinanza. Nello stesso tempo il governo anziché investire sulla sicurezza stradale, indebolisce le leggi oggi presenti nel nostro paese. La Filt Cgil Marche chiede alle autorità competenti che vengano aumentati i controlli sulla strada sul rispetto delle ore di guida e di riposo. Non è una società civile quella che ha perso il senso del valore della vita e che passivamente si adatta a registrare la cronaca delle morti “bianche”. Lo sdegno non può essere di facciata e durare per il solo tempo imposto dalle circostanze. Continueremo ad essere molto vigili sulla questione della sicurezza. Non si tratta di chiacchiere:vogliamo ribadire che la tutela dei lavoratori e della cittadinanza non ha presso».