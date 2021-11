Futsal, il Green pass è scaduto: tesserato bloccato all’ingresso del Palas

Il suo Green pass risultava scaduto di qualche ora e per questo motivo non è stato fatto accedere all’impianto, il Palabadiali di Falconara, dove dì lì a poco sarebbe sceso in campo con i suoi compagni per disputare Dinamis Falconara-Pietralacroce ’73 (serie C1 di Futsal).

E’ quanto accaduto nell’ultimo weekend ad un tesserato del P73 che è stato bloccato all’ingresso del Palas, nella zona dove si effettua il check per l’accesso con controllo Green pass e misurazione della temperatura. Il giocatore, preso atto della situazione, ha fatto ritorno a casa senza polemizzare.