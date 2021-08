Scuola, Green pass obbligatorio ai docenti? I diretti interessati si dividono

In vista del prossimo anno il Governo sta per ufficializzare l’obbligo della certificazione per professori e personale scolastico ma non per gli studenti. Per alcuni si tratta di una soluzione determinante per altri restano ancora molti dubbi

Il Governo si sta avviando, in vista del prossimo anno, verso l’ufficialità (probabilmente domani, 5 agosto) dell’obbligo di Green pass per professori e personale scolastico lasciando fuori dalla misura solamente gli studenti. Abbiamo ascoltato, a campione, i pareri di tre professori di altrettante scuole anconetane per tastare il polso della situazione e ciò che ne è emerso è uno spaccato perfettamente equilibrato del contesto complessivo:

«Per quel che concerne il personale scolastico potrebbe essere idoneo renderlo obbligatorio mentre per i ragazzi le problematiche aumentano, c’è più scetticismo – ha confessato Paola Maddalena, docente di Matematica e Fisica al Savoia-Benincasa – Oltre al discorso Green pass, che comunque potrebbe creare qualche disagio, andrebbero affrontati anche altri problemi come ad esempio le classi troppo numerose. Queste ultime sono difficili da gestire sia per la didattica sia per i distanziamenti da far rispettare».

Un sì convinto arriva, invece, da Marco Orsetti, professore di Storia e Filosofia del Liceo Rinaldini: «Sono favorevole e sono convinto che aiuterà la piena ripresa della scuola in presenza. Resta, è chiaro, il problema delle quarantene che potrebbe presentarsi ma sicuramente siamo in presenza di un passo importante che potrebbe segnare un punto di svolta in questa storia».

Riccardo Pesaresi, Prof. Di Educazione fisica al Liceo Galilei, non nasconde invece i suoi dubbi: «Sono sempre a favore della libertà di scelta e il problema, con o senza Green pass obbligatorio per i docenti, rimane comunque. Gli insegnanti rappresentano un 10% delle persone che gravitano all’interno delle mura scolastiche, siete così sicuri che la certificazione ai professori e al personale risolverebbe il problema?».