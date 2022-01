Green Pass, dove sì e dove no: la guida completa

La Prefettura richiama l’attenzione sulle nuove regole sull’utilizzo del Green Pass che entreranno in vigore dal prossimo 1° febbraio e dal 15 febbraio 2022.

Il DPCM 21 gennaio 2022 ha individuato le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza. Di seguito le attività di commercio di vendita al dettaglio in cui si potrà entrare senza green pass.

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati in prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Importante sottolineare che, diversamente da quanto era stato in un primo tempo affermato, senza il green pass non sarà possibile ritirare la propria pensione alle poste. Infine, dal 15 febbraio tutti i lavoratori di età superiore a 50 anni del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro saranno tenuti ad esibire il green pass rafforzato.