Autisti bus senza Green Pass, la Prefettura: «Nessuna particolare criticità»

Prosegue l’attività del Tavolo di Coordinamento Scuola Trasporti composto dai rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni e dell’Ufficio scolastico regionale, dell’Asur Marche, della Motorizzazione civile di Ancona e delle aziende del trasporto pubblico locale. Il tavolo si è riunito nuovamente in modalità da remoto, presieduto dal Prefetto per il consueto monitoraggio sull’andamento dei servizi di trasporto in relazione alla capienza dell’80% prevista a bordo dei mezzi pubblici.

«Grazie al lavoro di riorganizzazione del servizio svolto dalle aziende di trasporto pubblico locale è stato possibile far fronte alle defezioni derivanti dalla mancanza di autisti privi di certificazione verde alla data di entrata in vigore della normativa sul green pass. La soppressione di alcune corse previste dopo le ore 20.00 ha comunque garantito, non solo alla popolazione studentesca, un adeguato servizio di trasporto urbano ed extra-urbano. Attualmente il massimo impegno è rivolto al ripristino integrale di tutte le corse del trasporto pubblico locale- si legge in una nota della Prefettura- nel corso della riunione non sono state evidenziate particolari criticità nella fruizione del servizio da parte degli utenti, grazie al lavoro di tutti i componenti del tavolo che hanno contribuito, in un mutato quadro di riferimento, connesso alla ripresa delle attività lavorative in presenza e all’obbligo del green pass nel luogo di lavoro, ciascuno per quanto di propria competenza alla permanenza in classe degli studenti. Continueranno anche i controlli a bordo dei mezzi e l’attività di informazione garantita dalle amministrazioni comunali e dall’ufficio scolastico regionale che hanno permesso di fronteggiare le criticità connesse alla limitata capienza sui mezzi pubblici senza determinare particolari ricadute sulla qualità del servizio. Il tavolo comunque ritiene indispensabile il mantenimento di atteggiamenti prudenziali in ogni occasione di assembramento ed in particolare è stato raccomandato l’uso delle mascherine».