Cinema, concerti e teatri: le regole dal 1 aprile per i luoghi della cultura

Dal 1° aprile, per visitare i luoghi della cultura, non sarà più richiesto il possesso del green pass, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, che stabilisce la fine dello Stato di emergenza. Resta comunque l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Musei, mostre, biblioteche

Green Pass: no

Mascherina: chirurgica

Cinema, teatri e concerti al chiuso

Green Pass: rafforzato

Mascherina: FFP2

Dal 1 al 30 aprile 2022

Cinema, teatri e concerti all’aperto

Green Pass: base

Mascherina: FFP2

Dal 1 al 30 aprile 2022.

Domenica 3 aprile i musei della Direzione Regionale Musei Marche saranno visitabili gratuitamente e senza richiesta di esibizione di green pass (ma con misurazione della temperatura e muniti di mascherina chirurgica)