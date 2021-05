La cultura riparte: torna il Grand tour musei ma saltano le "Notti"

Oltre 60 eventi in programma, 67 musei aderenti e 30 video da proiettare con immagini di opere. Sono i numeri della tredicesima edizione diin programma nelle Marche dal 18 al 23 maggio, organizzata per festeggiare la riapertura delle strutture museali dopo l'emergenza sanitaria e per partecipare alla Giornata Internazionale dei Musei (domenica 23 maggio).

Appuntamenti in presenza, mostre e convegni, percorsi urbani e naturalistici, visite virtuali, video, eventi multimediali, saranno alla base della ricca offerta culturale per approfondire il tema conduttore proposto per l'edizione 2021: Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi. «In epoca di coronavirus, di distanziamento sociale e di coprifuoco- spiega l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini - la tredicesima edizione di Grand tour musei dovrà rinunciare all'appuntamento serale della Notte dei musei, ma potrà finalmente accogliere il pubblico nel rispetto delle modalità di sicurezza, aprendo le porte a quanti, in questo lungo periodo di forzata chiusura, hanno dovuto rinunciare a quel prezioso rapporto che unisce pubblici e musei». La tematica individuata servirà a riflettere sul futuro dei musei e sulle nuove modalità di fruizione dopo l'emergenza sanitaria. «Ci consentirà di individuare nuove modalità di fruizione e inedite occasioni di arricchimento e di scambio culturale - conclude Latini - partendo dalla consapevolezza che i musei devono essere intesi come spazi aperti, ospitali, in continuo dialogo col proprio pubblico, perchè i luoghi della cultura, piuttosto che essere visitati, vanno vissuti e amati». Per l'evento sarà definito un calendario con date e modalità di riaperture dei musei.