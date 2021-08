Biodiversità e ambiente, Goletta Verde fa tappa ad Ancona

L'assessore all'Ambiente Michele Polenta sarà presente domani alle 18 al Porto Antico di Ancona, dove farà tappa Goletta Verde, in viaggio lungo le coste italiane. «E' come sempre un piacere e un onore - afferma l'assessore - ospitare nel capoluogo marchigiano la storica campagna di Legambiente, che offre sempre momenti di confronto interessanti e di livello molto alto. Sono sicuro che anche dall'incontro di domani emergeranno spunti operativi interessanti per la nostra azione di governo su un territorio così particolare e prezioso».

Il programma della tappa anconetana prevede un approfondimento sul tema "Biodiversità a rischio, lo stato di salute dell'ecosistema marino in Adriatico e gli strumenti di tutela". L'incontro sarà moderato dalla presidente di Legambiente Marche Francesca Pulcini. L'assessore Polenta interverrà all'interno di un programma che prevede la presenza, tra gli altri, dei vertici del Cnr-Irbim, della Regione Marche, del Parco del Conero, dell'Università politecnica delle Marche, di Marina Dorica.