Compleanno record per Giuseppina Ceccarelli: “Peppa” con i suoi 108 anni è la più anziana della provincia

Il record aumenta di anno in anno. Giuspeppina Ceccarlli, per tutti “Peppa”, ha compiuto 108 anni. Non è solo la super centenaria di Belvedere Ostrense ma è anche la più longeva di tutta la Provincia. Nata il 7 luglio del 1915 a Belvedere Ostrense, dove è sempre vissuta, Giuseppina Ceccarelli è stata per oltre mezzo secolo la sarta del paese, un riferimento per tantissime allieve negli anni in cui si andava “bottega” per imparare il mestiere ma anche per intere generazioni di clienti che negli anni si sono rivolti a lei per cucire abiti e fare rammendi.

Peppa ha vissuto oltre un secondo di storia passando attraverso due guerre mondiali e due pandemie (la Spagnola, che colpì duramente anche Belvedere agli inizi del secolo scorso, e il Coronavirus). Anche per questo la vita di Peppa rappresenta un grande messaggio di speranza per tutti. La nonnina di Belvedere è una donna ancora piena di spirito e come da tradizione ha voluto festeggiare questo insolito traguardo con i suoi familiari e con l'Amministrazione Comunale. Il sindaco Sara Ubertini e il consigliere comunale Francesco D'Ambrosio le hanno fatto visita portandole simbolicamente l'abbraccio di tutta la comunità. “Peppa è ormai un simbolo per tutti noi belvederesi -ha detto il sindaco Ubertini- siamo felici di questo nuovo traguardo raggiunto e le rivolgiamo i nostri più calorosi auguri e la ringraziamo per l'esempio di vita che continua a rappresentare per tutti noi”. Giuseppina Ceccarelli, con i suoi 108 anni, è anche la 108° centenaria d'Italia. Un posto in classifica che condivide con Bruno Gambini, che vive a Fano, nato anche lui il 7 luglio 1915. Le Marche si confermano terra di longevità dato che la persona più anziana d'Italia con i suoi 113 anni è Domenica Ercolani di Pesaro.