La sala consiliare intitolata a Giuseppe Orciari, Anpi: «La sua memoria proiettata nel futuro»

Il 2 giugno l'aula consiliare di Senigallia sarà intitolata a Giuseppe Orciari. «Fu sindaco di Senigallia - si legge nella nota - dal 1964 al 1983, dopo essere stato eletto Consigliere comunale dal 1946 e anche Assessore, dal 1949 al 1964, nelle Giunte presiedute dal Sindaco Zavatti. Finita la stagione da Sindaco, fu eletto Senatore nel 1983 e Deputato nel 1987, mantenendo comunque la carica di Consigliere comunale fino al 1994, raggiungendo così quasi mezzo secolo di presenza in Consiglio».



L'intitolazione della Sala consiliare rappresenta «un atto dovuto che il Consiglio comunale di Senigallia non poteva non adottare, qualsiasi fosse stata la sua composizione al momento della scomparsa di un tale concittadino, visto il rilievo e il favore condiviso da tutti verso la sua figura». La "Sala consiliare Orciari" proietta nel futuro la memoria della sua persona e dei valori che hanno animato la sua azione politica. Il fatto che raggruppamenti con un’ispirazione molto lontana e opposta a quella di Orciari oggi sostengano questa pubblica dedicazione è l'evidente segno della forza e della lungimiranza dei suoi ideali e delle sue scelte vittoriose, rispetto al carattere retrivo e antidemocratico di chi fu sconfitto allora e di chi ancor oggi non l'ha capito». La cerimonia di intitolazione si terrà mercoledì 2 giugno alle ore 10,30 e sarà, causa la normativa anti-covid ancora in vigore, un’iniziativa a porte chiuse, con una presenza contenuta e riservata alle autorità civili, religiose e militari, nonché alla famiglia dell’onorevole Orciari. L’evento, comunque, potrà essere seguito in diretta streaming, collegandosi al sito istituzionale del Comune, di cui sarà dato un ampio resoconto. Parteciperanno, inoltre, il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini, il Vescovo di Senigallia Franco Manenti, Angelo Tiraboschi e Franco Trappoli, già parlamentari del PSI e colleghi di Giuseppe Orciari, una delegazione del PSI di Senigallia, il Sindaco di Fano Massimo Seri, già Segretario regionale del PSI.