Giulio Castellani compie cent'anni: il sindaco alla festa di compleanno

Spegne cento candeline Giulio Castellani, osimano nate il 18 settembre del 1921 e residente a Falconara dagli anni '70. Per l'occasione è andato a trovarlo il sindaco Stefania Signorini. "E' bello - ha detto il primo cittadino - vedere una famiglia riunita per festeggiarlo".

Giulio è sposato con Pierina Bottegoni dal 1949, ha lavorato alla Farfisa di Castelfidardo e poi come carpentiere edile. Partì per la guerra nel 1940 e tornò nel '44. Gli venne conferito un riconoscimento per essere stato prigioniero di guerra in Germania. A festeggiare il traguardo centenario c'erano la figlia Mirella, sposata con Sergio Mobidoni, i nipoti Luci ed Elisa e i pronipoti Giulia e Asia Aquilanti, Nicolas e Giorgia Moretti.