Conto alla rovescia per il Giro d'Italia: il 17 maggio scuole chiuse in tutta la città

JESI - Martedì 17 maggio - in occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Jesi dopo ben 37 anni - resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed i centri per l’infanzia, i centri diurni per disabili e per l’Alzheimer, oltre a Ludoteca, Biblioteca dei Ragazzi e Informagiovani. Resta salva la facoltà, in capo ai dirigenti scolastici, di consentire il funzionamento delle segreterie, in caso di specifiche esigenze operative. Disposta ovviamente anche la sospensione, nella medesima giornata, del servizio di trasporto scuolabus e del servizio di refezione.

La chiusura è stata condivisa con le autorità di pubblica sicurezza con l’obiettivo di ridurre il congestionamento del traffico veicolare e al fine di prevenire possibili criticità non solo durante gli orari di funzionamento delle scuole e dei servizi, ma anche nelle ore precedenti, essendo queste dedicate all’allestimento del percorso e alla relativa messa in sicurezza, attività che comportano un notevole afflusso di persone e mezzi.