Giro d’Italia, la Questura ufficializza il piano sicurezza: anche 40 poliziotti motociclisti in pista

JESI- L’edizione numero centocinque del Giro d’Italia è pronta a salutare la provincia di Ancona e, in particolare, il territorio jesino. La carovana ciclistica domani (17 maggio) toccherà Filottrano, Santa Maria Nuova, Monsano, San Marcello e Jesi per un percorso di circa 42,4 chilometri. A garantire il pieno sviluppo della manifestazione in ogni sua parte è stato predisposto dalla Questura anconetana un ingente numero di agenti della Polizia che, per l’occasione, si avvarranno anche di quaranta motociclisti della Polizia Stradale.

Massima attenzione alla vigilanza e all’ordine pubblico con un apposito centro di coordinamento tra le autorità che ha visto la partecipazione anche dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Protezione Civile. La kermesse sarà preceduta dal “Giro E”, una manifestazione sportiva ciclistica non competitiva (attraverso biciclette a pedalata assistita), e sarà accompagnata dalla carovana pubblicitaria (50 mezzi), dalla carovana di gara (100 autovetture), da cinquanta moto e cinque ambulanze. In questo senso è stato previsto un utilizzo extra di venti operatori della Polizia Stradale in auto che supporteranno i motociclisti. Altre diciassette unità, invece, saranno impegnate nella cura dei rapporti con le varie province e con i media.

Compagno di viaggio della manifestazione anche il “Pullman Azzurro”, l’aula multimediale itinerante della Polizia che accoglierà le scolaresche nell’edizione 2022 di “Biciscuola”, l’iniziativa correlata al Giro d’Italia (in collaborazione con Rcs) che vuole far conoscere agli studenti delle scuole elementari, il mondo e i valori dell’evento avvicinandoli all’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile.